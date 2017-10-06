Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивнойОбщество 6 октября, 20:55
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит УкраинеМеждународная панорама 6 октября, 20:22
Нижний Тагил утвержден местом проведения этапов КМ по прыжкам с трамплина сезона-2017/18Спорт 6 октября, 19:53
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Исследование: экспорт из ЕС в РФ из-за санкций снизился на €30 млрдЭкономика и бизнес 6 октября, 19:40
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 октября. Российский нападающий Александр Радулов назначен ассистентом капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Джейми Бенна. Об этом сообщается в официальном Twitter команды.
Радулов подписал пятилетний контракт с "Далласом" 3 июля с зарплатой $6,25 миллиона в год.
Помимо россиянина ассистентами Бенна также будут нападающие Тайлер Сегин и Джейсон Спецца и защитник Йон Клингберг.
The alternate captains to start the season will be Seguin, Spezza, Klingberg and Radulov. #GoStars pic.twitter.com/YXI60itjPp— Dallas Stars (@DallasStars) 6 октября 2017 г.
Сезон-2016/17 Радулов провел в "Монреале", с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля. Он сыграл за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли "Монреаль" уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2-4, в плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач. Ранее в НХЛ Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008, 2012).
Также российский форвард выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира.