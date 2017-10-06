Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"

ТАСС, 6 октября. Российский нападающий Александр Радулов назначен ассистентом капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Джейми Бенна. Об этом сообщается в официальном Twitter команды.

Радулов подписал пятилетний контракт с "Далласом" 3 июля с зарплатой $6,25 миллиона в год.

Помимо россиянина ассистентами Бенна также будут нападающие Тайлер Сегин и Джейсон Спецца и защитник Йон Клингберг.

The alternate captains to start the season will be Seguin, Spezza, Klingberg and Radulov. #GoStars pic.twitter.com/YXI60itjPp — Dallas Stars (@DallasStars) 6 октября 2017 г.

Сезон-2016/17 Радулов провел в "Монреале", с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля. Он сыграл за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли "Монреаль" уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2-4, в плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач. Ранее в НХЛ Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008, 2012).

Также российский форвард выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира.