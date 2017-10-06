Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 год

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров от России, предлагаемых в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2018 год. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к РФС.

"В список, который будет представлен ФИФА, вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков", - сказал источник.

Позднее данная информация была подтверждена пресс-службой РФС, опубликовавшей на официальном сайте организации аналогичный список судей.

Заседание бюро исполкома прошло в Москве в пятницу. Ранее президент РФС Виталий Мутко подтвердил ТАСС, что на заседании был утвержден список арбитров на включение в лист ФИФА, но не уточнил их имена.