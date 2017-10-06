Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 год

Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцамиСпорт 6 октября, 22:15
Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 годСпорт 6 октября, 22:04
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серииСпорт 6 октября, 22:00
Московское "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛСпорт 6 октября, 21:59
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея ПутинаОбщество 6 октября, 21:19
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходовЭкономика и бизнес 6 октября, 21:17
Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивнойОбщество 6 октября, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров от России, предлагаемых в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2018 год. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к РФС.
"В список, который будет представлен ФИФА, вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков", - сказал источник.
Позднее данная информация была подтверждена пресс-службой РФС, опубликовавшей на официальном сайте организации аналогичный список судей.
Заседание бюро исполкома прошло в Москве в пятницу. Ранее президент РФС Виталий Мутко подтвердил ТАСС, что на заседании был утвержден список арбитров на включение в лист ФИФА, но не уточнил их имена.