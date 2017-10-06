Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцами

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ТАСС, 6 октября. Болельщики сборной Испании освистывают футболиста "Барселоны" Жерара Пике в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Албании. Игра проходит в Аликанте.
Болельщики на стадионе сопровождают любое касание игроком мяча оглушительным гулом и свистом. На данный момент идет первый тайм и испанцы выигрывают со счетом 3:0.
Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. После этого он был освистан зрителями во время тренировки национальной команды, из-за чего она была сорвана.