Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцами

ТАСС, 6 октября. Болельщики сборной Испании освистывают футболиста "Барселоны" Жерара Пике в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Албании. Игра проходит в Аликанте.

Болельщики на стадионе сопровождают любое касание игроком мяча оглушительным гулом и свистом. На данный момент идет первый тайм и испанцы выигрывают со счетом 3:0.

Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. После этого он был освистан зрителями во время тренировки национальной команды, из-за чего она была сорвана.