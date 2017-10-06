Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцами

Спорт
6 октября, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жерар Пике

Жерар Пике

© EPA-EFE/JOAQUIN P. REINA

ТАСС, 6 октября. Болельщики сборной Испании освистывают футболиста "Барселоны" Жерара Пике в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Албании. Игра проходит в Аликанте.

Болельщики на стадионе сопровождают любое касание игроком мяча оглушительным гулом и свистом. На данный момент идет первый тайм и испанцы выигрывают со счетом 3:0.

Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. После этого он был освистан зрителями во время тренировки национальной команды, из-за чего она была сорвана.

Смотрите также

Футболист Пике заявил, что готов выступать за сборную Испании

Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в Каталонии

Тренировка испанских футболистов закончилась спустя 23 минуты из-за свиста в адрес Пике

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
3
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея Путина
4
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходов
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
В Москве эвакуировали спортивный клуб в "Олимпийском" после телефонного звонка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама