Воробьев: нападающий ХК "Динамо" Игнатушкин вернется в строй к игре с "Ак Барсом"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Игорь Игнатушкин восстановился после травмы и должен сыграть с "Ак Барсом". Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владимир Воробьев.
Форвард провел только два матча с начала сезона, получив повреждение. "В матче с "Ак Барсом" он обязательно появится в составе. Игорь набирает форму, так что все по плану", - сказал Воробьев.
По словам тренера, его команде нужна перезагрузка по причине физической усталости.
"За 17 дней провели восемь игр, ребята поднаелись. Сегодня два раза по пустым воротам не попадали - это о чем- то говорит. Хорошие шансы у нас были в первом периоде, после которого с ребятами поговорили серьезно, и потом стали лезть на пятачок, больше бросать. Во втором периоде мы переиграли соперника, но чего-то нам не хватает, не везет", - отметил он.
"Четыре игры мы на выезде выиграли, четыре переиграли. Фортуна от нас немного отвернулась, но всегда есть возможность реабилитироваться и не опускать руки", - добавил Воробьев.
"Динамо" сыграет с "Ак Барсом" дома в своем следующем матче (11 октября).