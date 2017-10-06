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Денисов: минчане не смогли нормально подготовиться к матчу КХЛ из-за поездки на метро

Спорт
6 октября, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Хоккеисты минского "Динамо" добирались на игру в "Парк легенд" без автобуса, чтобы избежать пробок

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Хоккеисты минского "Динамо"

Хоккеисты минского "Динамо"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Хоккеисты минского "Динамо" из-за поездки на игру в "ВТБ Ледовый дворец" с московским "Динамо" на метро не успели достаточно подготовиться к матчу. Об этом журналистам рассказал защитник и капитан минчан Владимир Денисов.

Гости добирались на игру в "Парк легенд" без автобуса, чтобы избежать пробок. Минское "Динамо" одержало победу над одноименной командой со счетом 2:1.

"Не при самой лучшей игре набрали три очка. Никогда не доводилось так добираться на игру общественным транспортом, но это Москва, пробки. Не успели толком подготовиться к игре, ощущения не самые приятные", - сказал Денисов.

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Московское "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ

Ранее СМИ сообщили, что тренерский совет Федерации хоккея Белоруссии рассмотрит вопрос запрета выступления за национальную сборную белорусских хоккеистов, которые ранее написали в федерацию письма с просьбой не включать их в состав национальной команды. Это было сделано, чтобы игроки не считались в Континентальной хоккейной лиге легионерами. Среди тех, кто отказался играть за сборную Белоруссии: Никита Комаров ("Динамо", Москва), Алексей Угаров ("Северсталь"), Павел Карнаухов (ЦСКА).

"Не могу обсуждать этот вопрос - надо подумать. Будет решение, тогда и поговорим", - сказал Денисов.

"Московскому "Динамо" нужно пережить комплекс третьего периода"

Нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд рассказал ТАСС, что клуб испытывает проблемы с организацией игры в третьем периоде.

"ХК "Динамо" нужно пережить кризис третьего периода. В который раз мы уверенно начинаем встречу, но в третьем периоде происходит что-то необъяснимое. Мы пропускаем необязательные шайбы, при этом не реализовывая большинство. Постараемся исправиться в ближайшее время", - сказал Бойд.

Также 31-летний нападающий выразил мнение, что московскому клубу непозволительно проигрывать четвертый раз подряд. "Хотелось бы принести извинения всем поклонникам "Динамо". Мы понимаем, что клубу с такой историей непозволительно проигрывать четыре раза подряд. Но как известно, за серией поражений всегда идет серия побед", - добавил Бойд.

Московский клуб, потерпевший четвертое поражение подряд, занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 20 играх. Минская команда, одержавшая третью победу кряду, занимает девятое место на Западе с 25 очками после 19 игр.

 

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