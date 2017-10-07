Россиянин Чистяков проиграл словаку Дэку в титульном бою на Fight Nights Global 75

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ТАСС, 7 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Чистяков проиграл словаку Томашу Дэку на турнире Fight Nights Global 75, который прошел в Санкт-Петербурге.
26-летний Дэк победил 24-летнего Чистякова техническом нокаутом в первом раунде и завоевал титул чемпиона Fight Nights Global в легчайшем весе (61,2 кг).
Дэк провел 26-й бой в карьере. Теперь в его активе 17 побед, девять поражений и одна ничья. На счету Чистякова семь побед, четыре поражения и одна ничья.