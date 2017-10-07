Россиянин Гарибов не прошел в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики

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МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион Европы россиянин Эмин Гарибов не сумел победить в выборах представителя в комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG). Делегаты собрания большинством голосов поддержали кандидатуру словенца Альяжа Пегана.
Выборы членов комиссии спортсменов FIG от мужской и женской спортивной гимнастики проходили в Монреале во время чемпионата мира. Днем ранее в комиссию спортсменов была выбрана представительница Узбекистана Оксана Чусовитина. Также в комиссию должны войти по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.
43-летний словенец Пеган является чемпионом мира 2005 года в упражнении на перекладине, в его активе также три серебряных награды мировых первенств.