Российская гимнастка Еремина завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье

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МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Елена Еремина заняла третье место в финале личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале. После выступления на четырех снарядах российская гимнастка набрала 54,799 балла.
Чемпионкой мира стала американка Морган Хард (55,232), серебро досталось канадке Элизабет Блэк (55,132).
Россиянка Ангелина Мельникова завершила многоборье на 16-м месте (51,341).
В предыдущий раз россиянка выигрывала медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в 2013 году. Тогда бронзу завоевала Алия Мустафина.
Чемпионат мира в Монреале завершится 8 октября.