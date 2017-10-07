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Бронзовый призер ЧМ гимнастка Еремина немного разочарована тем, что не стала первой

Спорт
7 октября, 6:08 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 7, октября. /ТАСС

16-летняя россиянка завоевала бронзу в личном многоборье на первенстве мира в Монреале

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Призеры чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье среди женщин Элизабет Блэк, Морган Хард и Елена Еремина (слева направо)

Призеры чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье среди женщин Элизабет Блэк, Морган Хард и Елена Еремина (слева направо)

© EPA-EFE/CJ GUNTHER

МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина, сумевшая на дебютном для себя чемпионате мира завоевать бронзовую медаль в личном многоборье, очень счастлива своему успеху, но в глубине души испытывает небольшое разочарование от того, что не стала победительницей соревнований. Об этом Еремина сообщила журналистам.

После выступления на четырех снарядах Еремина набрала 54,799 балла. Чемпионкой мира стала американка Морган Хард (55,232), серебро досталось канадке Элизабет Блэк (55,132).

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"Я бы назвала сегодняшний день самым счастливым в моей жизни, но уверена, что может быть еще лучше, - заметила 16-летняя спортсменка. - Я очень рада своей первой медали взрослого чемпионата мира, но в то же время у меня присутствует некоторое разочарование, потому что я могла стать чемпионкой. Я понимаю теперь, что мне по силам было стать первой".

"Является ли моя медаль каким-то чудом? Нет, это результат долгой работы на тренировках. Утром, когда ехала на стадион, я знала, что мне по силам завоевать медаль. Сейчас я еще немного порадуюсь, а завтра с утра все на время забуду, начну выступать с чистого листа", - сказала спортсменка.

Еремина отметила, что в финале многоборья ей лучше всего удались вольные упражнения. В субботу Еремина выступит в финале упражнений на брусьях, а в воскресенье россиянку примет участие в финале соревнований на бревне.

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