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"Вегас" одержал волевую победу над "Далласом" в первом официальном матче НХЛ в истории

Спорт
7 октября, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Лас-Вегаса, обе шайбы в составе команды забросил канадец Джеймс Нил

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© AP Photo/LM Otero

ТАСС, 7 октября. Клуб "Вегас Голден Найтс", созданный в 2017 году, обыграл "Даллас" со счетом 2:1 в первом матче в Национальной хоккейной лиге в своей истории. Дублем в составе "Вегаса" отметился канадский форвард Джеймс Нил.

Нил забросил обе шайбы в третьем периоде, отличившись на 51-й и 58-й минутах. В составе "Далласа" единственный гол забил Тайлер Сегин (38). Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов сыграл в матче 17 минут и 43 секунды, успев нанести четыре броска по воротам "Вегаса" и провести три силовых приема.

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе. "Вегас" дебютировал в лиге в стартовавшем сезоне-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан. Для создания новой команды летом 2017 года прошел драфт расширения, на котором клуб из Лас-Вегаса выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ. Команды могли "защитить" от выбора по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

Летом с "Вегасом" подписал двухлетний контракт на общую сумму $9 млн российский форвард Вадим Шипачев, который не принял участие в первом матче клуба. Перед стартом регулярного чемпионата 30-летний россиянин был отправлен в фарм-клуб "Вегаса", который выступает в Американской хоккейной лиге.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Вегас" на выезде сыграет против "Аризоны", "Даллас" в гостях встретится с "Сент-Луисом".

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