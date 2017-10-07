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Родионенко: российская гимнастка Еремина стала настоящим открытием чемпионата мира

Спорт
7 октября, 6:32 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 7, октября. /ТАСС

16-летняя Елена Еремина завоевала бронзовую награду в личном многоборье на чемпионате мира в Монреале

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина, сумевшая на дебютном для себя чемпионате мира выиграть бронзовую медаль в многоборье, стала для иностранных специалистов главным открытием турнира. Об этом сообщила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Чемпионкой мира стала американка Морган Хард (55,232), серебро досталось канадке Элизабет Блэк (55,132). Россиянка после выступления на четырех снарядах набрала 54,799 балла. 

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"Наша Лена Еремина стала настоящим открытием для всех зарубежных специалистов, приехавших в Монреаль на чемпионат мира, - отметила Родионенко. - Для нас же ничего удивительного сегодня не случилось, мы знали на что способна эта спортсменка. Совсем недавно она выступала на чемпионате Европы в Румынии, и это был ее первый серьезный старт на взрослом уровне. Тогда ей из-за волнения не удалось показать себя".

"Но здесь в Монреале Еремина продемонстрировала свой характер, и мы очень довольны тем, как она прошла финал, - продолжила тренер. - Хотя непростительную ошибку сделала на брусьях, в квалификации она на этом снаряде выступила гораздо лучше. Сегодняшние брусья мы списываем на недостаток соревновательного опыта".

Чемпионат мира завершится 8 октября.

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