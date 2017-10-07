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Четырехкратной олимпийской чемпионке Людмиле Турищевой исполняется 65 лет

Спорт
7 октября, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

На Играх в Мюнхене Турищева победила в самой престижной дисциплине спортивной гимнастики - личном многоборье, а по окончании карьеры вышла замуж за прославленного легкоатлета Валерия Борзова

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Людмила Турищева на чемпионате Европы 1974 года
Людмила Турищева на чемпионате Европы 1974 года
Людмила Турищева на чемпионате Европы 1974 года
© Вячеслав Ун Да-син /Фотохроника ТАСС
Людмила Турищева во время выступления на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 год
Людмила Турищева во время выступления на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 год
Людмила Турищева во время выступления на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 год
© AP Photo
Карин Янц из ГДР и советские гимнастки Людмила Турищева и Тамара Лазакович (слева направо) на пьедестале почета Олимпиады в Мюнхене
Карин Янц из ГДР и советские гимнастки Людмила Турищева и Тамара Лазакович (слева направо) на пьедестале почета Олимпиады в Мюнхене
Карин Янц из ГДР и советские гимнастки Людмила Турищева и Тамара Лазакович (слева направо) на пьедестале почета Олимпиады в Мюнхене
© AP Photo
Людмила Турищева с тренером Владиславом Растороцким. 1974 год
Людмила Турищева с тренером Владиславом Растороцким. 1974 год
Людмила Турищева с тренером Владиславом Растороцким. 1974 год
© Вячеслав Ун Да-син /Фотохроника ТАСС
Супруги легкоатлет Валерий Борзов и гимнастка Людмила Турищева на встрече советских спортсменов. 1990 год
Супруги легкоатлет Валерий Борзов и гимнастка Людмила Турищева на встрече советских спортсменов. 1990 год
Супруги легкоатлет Валерий Борзов и гимнастка Людмила Турищева на встрече советских спортсменов. 1990 год
© Игорь Уткин, Александр Яковлев/Фотохроника ТАСС
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Людмила Турищева на чемпионате Европы 1974 года
© Вячеслав Ун Да-син /Фотохроника ТАСС
Людмила Турищева во время выступления на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 год
© AP Photo
Карин Янц из ГДР и советские гимнастки Людмила Турищева и Тамара Лазакович (слева направо) на пьедестале почета Олимпиады в Мюнхене
© AP Photo
Людмила Турищева с тренером Владиславом Растороцким. 1974 год
© Вячеслав Ун Да-син /Фотохроника ТАСС
Супруги легкоатлет Валерий Борзов и гимнастка Людмила Турищева на встрече советских спортсменов. 1990 год
© Игорь Уткин, Александр Яковлев/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Людмиле Турищевой исполнилось 65 лет. В 1972 году на Играх в Мюнхене Турищева победила в самой престижной дисциплине - личном многоборье, а после окончания карьеры вышла замуж за прославленного легкоатлета Валерия Борзова.

Турищева родилась в Грозном, первые шаги в гимнастике она делала у тренеров Кима Вассермана и Владислава Растороцкого. Уже в 15 лет Турищева попала в сборную СССР и отправилась на свою первую Олимпиаду в Мехико, которая стартовала в октябре 1968 года. В Мехико юная гимнастка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, однако уже через два года Турищева считалась лидером советской сборной, завоевав три золотые медали на чемпионате мира в югославской Любляне, в том числе и в личном многоборье. Всего на ее счету семь золотых из 11 медалей, завоеванных на чемпионатах мира.

На вторую свою Олимпиаду в Мюнхен в 1972 году Турищева приехала уже в ранге главной надежды советской гимнастики и не подвела, победив в личном многоборье и командном турнире, также завоевав серебро в вольных упражнениях, бронзу - в опорном прыжке. В 1976 году в канадском Монреале Турищева в личном многоборье стала третьей, уступив 14-летней румынке Наде Комэнечи и партнеру по сборной Нелли Ким. В составе сборной СССР Турищева выиграла свое четвертое олимпийское золото, а в вольных упражнениях и опорном прыжке стала второй, снова уступив Ким.

Счастливое замужество и сломанные брусья

После Олимпиады в Монреале в 23 года Турищева решила завершить карьеру, перейдя на тренерскую работу. Вскоре она вышла замуж за олимпийского чемпиона 1972 года в беге на 100 и 200 м Валерия Борзова. Как вспоминала Турищева, во время гимнастической карьеры у нее просто не было времени "на мальчиков", хотя юная спортсменка постоянно пересекалась с Борзовым на различных встречах с рабочими и колхозниками, которые были популярны в те годы. Однако на Олимпиаде в Монреале она уже твердо решила уйти из спорта, а когда Борзов предложил ей пойти в кино, она согласилась.

Звездная пара живет вместе уже почти 40 лет, в 1978 году у Турищевой и Борзова родилась дочь Татьяна, которая стала модельером и проживает в Канаде.

В 1975 году во время выступления Турищевой на брусьях в рамках Кубка мира в Лондоне гимнастический снаряд сломался, спортсменка чудом не пострадала. После того, как Турищева спрыгнула с брусьев, они попросту рухнули, а советская спортсменка невозмутимо кланялась публике и даже не смотрела назад. По словам Турищевой, в тот момент она просто не понимала всей опасности, будучи полностью сосредоточенной на выполнении необходимых элементов. К тому же незадолго до соревнований в британской столице она стала лишь четвертой на чемпионате Европы, допустив решающую ошибку как раз на брусьях.

Оставшись с мужем жить в Киеве, Турищева работала в Международной федерации гимнастики, занималась судейством и тренерской деятельностью, возглавляла Федерацию гимнастики Украины. Во многом благодаря Турищевой Украина подготовила олимпийских чемпионок Тятьяну Гуцу и Лилию Подкопаеву. Однако в 2000 году она покинула федерацию.

Турищева награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также украинским орденом княгини Ольги III степени.

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