Четырехкратной олимпийской чемпионке Людмиле Турищевой исполняется 65 лет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Людмиле Турищевой исполнилось 65 лет. В 1972 году на Играх в Мюнхене Турищева победила в самой престижной дисциплине - личном многоборье, а после окончания карьеры вышла замуж за прославленного легкоатлета Валерия Борзова.

Турищева родилась в Грозном, первые шаги в гимнастике она делала у тренеров Кима Вассермана и Владислава Растороцкого. Уже в 15 лет Турищева попала в сборную СССР и отправилась на свою первую Олимпиаду в Мехико, которая стартовала в октябре 1968 года. В Мехико юная гимнастка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, однако уже через два года Турищева считалась лидером советской сборной, завоевав три золотые медали на чемпионате мира в югославской Любляне, в том числе и в личном многоборье. Всего на ее счету семь золотых из 11 медалей, завоеванных на чемпионатах мира.

На вторую свою Олимпиаду в Мюнхен в 1972 году Турищева приехала уже в ранге главной надежды советской гимнастики и не подвела, победив в личном многоборье и командном турнире, также завоевав серебро в вольных упражнениях, бронзу - в опорном прыжке. В 1976 году в канадском Монреале Турищева в личном многоборье стала третьей, уступив 14-летней румынке Наде Комэнечи и партнеру по сборной Нелли Ким. В составе сборной СССР Турищева выиграла свое четвертое олимпийское золото, а в вольных упражнениях и опорном прыжке стала второй, снова уступив Ким.

Счастливое замужество и сломанные брусья

После Олимпиады в Монреале в 23 года Турищева решила завершить карьеру, перейдя на тренерскую работу. Вскоре она вышла замуж за олимпийского чемпиона 1972 года в беге на 100 и 200 м Валерия Борзова. Как вспоминала Турищева, во время гимнастической карьеры у нее просто не было времени "на мальчиков", хотя юная спортсменка постоянно пересекалась с Борзовым на различных встречах с рабочими и колхозниками, которые были популярны в те годы. Однако на Олимпиаде в Монреале она уже твердо решила уйти из спорта, а когда Борзов предложил ей пойти в кино, она согласилась.

Звездная пара живет вместе уже почти 40 лет, в 1978 году у Турищевой и Борзова родилась дочь Татьяна, которая стала модельером и проживает в Канаде.

В 1975 году во время выступления Турищевой на брусьях в рамках Кубка мира в Лондоне гимнастический снаряд сломался, спортсменка чудом не пострадала. После того, как Турищева спрыгнула с брусьев, они попросту рухнули, а советская спортсменка невозмутимо кланялась публике и даже не смотрела назад. По словам Турищевой, в тот момент она просто не понимала всей опасности, будучи полностью сосредоточенной на выполнении необходимых элементов. К тому же незадолго до соревнований в британской столице она стала лишь четвертой на чемпионате Европы, допустив решающую ошибку как раз на брусьях.

Оставшись с мужем жить в Киеве, Турищева работала в Международной федерации гимнастики, занималась судейством и тренерской деятельностью, возглавляла Федерацию гимнастики Украины. Во многом благодаря Турищевой Украина подготовила олимпийских чемпионок Тятьяну Гуцу и Лилию Подкопаеву. Однако в 2000 году она покинула федерацию.

Турищева награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также украинским орденом княгини Ольги III степени.