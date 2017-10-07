Сборная Мексики победила команду Тринидада и Тобаго в матче квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Мексики на своем поле победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:1 в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

В составе хозяев голы забили Ирвинг Лосано (78-я минута), Хавьер Эрнандес (89) и Эктор Эррера (90). У проигравших отличился Шэндон Уинчестер (66).

Ранее сборная Мексики уже обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года. В ее активе теперь 21 очко и первое место в группе.

В девятом туре также пройдет игра Коста-Рика - Гондурас, которая состоится 8 октября. Турнирное положение: Мексика - 21 очко, Коста-Рика - 15, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 9, Тринидад и Тобаго - 3.

Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет 10 октября. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.