Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Мексики победила команду Тринидада и Тобаго в матче квалификации ЧМ-2018

Спорт
7 октября, 7:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1, ранее сборная Мексики уже обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Мексики на своем поле победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:1 в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

В составе хозяев голы забили Ирвинг Лосано (78-я минута), Хавьер Эрнандес (89) и Эктор Эррера (90). У проигравших отличился Шэндон Уинчестер (66).

Смотрите также

Сборная США разгромила команду Панамы в матче квалификации ЧМ-2018

Испанцы вышли на ЧМ-2018, а исландцы разбили надежды сборной Турции

Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Ранее сборная Мексики уже обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года. В ее активе теперь 21 очко и первое место в группе.

В девятом туре также пройдет игра Коста-Рика - Гондурас, которая состоится 8 октября. Турнирное положение: Мексика - 21 очко, Коста-Рика - 15, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 9, Тринидад и Тобаго - 3.

Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет 10 октября. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимиру Путину исполняется 65 лет
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
ООН: Дейр-эз-Зор из-за боев отрезан от гуманитарной помощи
7
Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось
Темы дня
Новости партнеров
Реклама