Сборная Мексики победила команду Тринидада и Тобаго в матче квалификации ЧМ-2018

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Мексики на своем поле победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:1 в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
В составе хозяев голы забили Ирвинг Лосано (78-я минута), Хавьер Эрнандес (89) и Эктор Эррера (90). У проигравших отличился Шэндон Уинчестер (66).
Ранее сборная Мексики уже обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года. В ее активе теперь 21 очко и первое место в группе.
В девятом туре также пройдет игра Коста-Рика - Гондурас, которая состоится 8 октября. Турнирное положение: Мексика - 21 очко, Коста-Рика - 15, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 9, Тринидад и Тобаго - 3.
Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет 10 октября. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.