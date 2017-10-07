Бобровский и Панарин вошли в число трех звезд игрового дня НХЛ

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ТАСС, 7 октября. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), его партнер по команде нападающий Артемий Панарин - третьей. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В ночь на субботу "Коламбус" крупно победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0 на своем льду. Панарин отметился тремя результативными передачами. Для 25-летнего россиянина этот матч стал дебютным в составе команды. Панарин стал первым игроком в истории "Коламбуса", который набрал не менее трех очков в дебютной игре в составе команды.
Бобровский отразил все 29 бросков по своим воротам.
Первой звездой дня стал канадский нападающий "Вегас Голден Найтс" Джеймс Нил. "Вегас", созданный в 2017 году, в первом матче в НХЛ в своей истории обыграл в гостях "Даллас" со счетом 2:1. Нил отметился дублем, забросив обе шайбы в третьем периоде (51-я и 58-я минуты).