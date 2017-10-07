Полиция Великобритании призвала фанатов сборной Англии к сдержанному поведению на ЧМ-2018

ТАСС, 7 октября. Глава подразделения полиции Великобритании, отвечающего за безопасность на футболе, Марк Робертс призвал болельщиков сборной Англии вести себя сдержанно на чемпионате мира 2018 года в России. Слова Роберта приводит газета The Telegraph.

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.

"Мы знаем, как английские болельщики могут поддерживать свои команды, они поют песни, гуляют с флагами, но зачастую мы слышим от них и довольно оскорбительные вещи, - сказал Робертс. - Играя с испанцами, они могут петь песни про Гибралтар, в Дортмунде - о Второй мировой войне, такая тенденция существует. Я считаю, что если они попытаются вести себя так в России, то столкнутся с жесткой реакцией со стороны полиции, им нужно быть осторожными, потому что у всех есть чувства, французы [во время Евро-2016], к примеру, сочли поведение подвыпивших [английских] болельщиков оскорбительным. Наши болельщики должны достойно представить свою страну".

Кроме того, глава полицейского подразделения отметил, что фанатам следует обратить внимание на национальные особенности страны, куда они приезжают. "Россия - это устоявшееся сообщество с конкретными взглядами на многие вещи, и британцы не должны полагать, что все будут принимать и понимать их образ поведения только лишь на основании того, что они - англичане. Болельщики должны быть достойными гражданами своей страны, вести себя так, чтобы заводить новых друзей, а не отчуждать от себя окружающих. При этом если кто-то рассчитывает приехать для того, чтобы устраивать беспорядки, то уверен, что они получат жесткий ответ со стороны полиции. Сомневаюсь, что кому-то хочется сидеть в российской тюрьме с клеймом "английский футбольный хулиган", - отметил Робертс.

Также он сообщил, что предполагаемое количество английских болельщиков на чемпионате мира составит 10-20 тысяч. Кроме того, британская сторона не позволит поехать на турнир наиболее активным британским футбольным хулиганам, чтобы избежать провокаций. "Риски [столкновения фанатов] существуют, потому как в том же Марселе мы видели агрессивно настроенную группу российских фанатов, которые явно собирались участвовать в беспорядках. Нам просто нужно залезть в Youtube, чтобы увидеть, что фанатская проблема в России стоит достаточно остро. Вопрос в другом: считаем ли мы, что российская полиция отнесется к этому со всей серьезностью, намерено ли государство контролировать этот вопрос? И исходя из того, что я видел, могу сказать, что уверенность в этом есть", - сказал глава полицейского подразделения.

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. Позднее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе, позднее аналогичные материалы были представлены рядом других британских СМИ. При этом российская сторона отрицала наличие проблемы с футбольными хулиганами в стране и неоднократно призывала иностранных болельщиков не опасаться за безопасность на турнире.