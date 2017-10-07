Bellator не планирует создавать Гран-при в тяжелом весе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Организация по проведению боев смешанного стиля (ММА) Bellator пока не планирует создание Гран-при среди бойцов тяжелого веса. Об этом ТАСС заявил президент промоушена Скотт Кокер.

Ранее портал MMA Junkie сообщал, что Bellator планирует создать Гран-при в тяжелом весе с участием ведущих бойцов.

"Мы обсуждали подобную идею ранее. Но в настоящий момент мы не рассматриваем этот вопрос", - сказал Кокер.

В настоящий момент в Bellator выступают несколько бойцов-тяжеловесов высокого уровня, включая россиян Федора Емельяненко, Сергея Харитонова и Виталия Минакова, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнка Мира, американцев Роя Нельсона и Мэтта Митриона.

Чемпионами Bellator в тяжелом весе становились россияне Виталий Минаков и Александр Волков.