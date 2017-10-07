Турнир UFC посетят спасавшие людей после бойни в Лас-Вегасе сотрудники служб реагирования

ТАСС, 7 октября. Полторы тысячи сотрудников служб экстренного реагирования, которые спасали людей в Лас-Вегасе, где на музыкальном фестивале в результате стрельбы погибли 58 человек, посетят турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 216. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, которого цитирует канадский телеканал TSN.

Турнир UFC 216 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 октября. В главном бою вечера за титул "временного" чемпиона UFC в легкой весовой категории встретятся американец Тони Фергюсон и его соотечественник Кевин Ли. Также американец Деметриус Джонсон будет проводить 11-ю защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе, его соперником будет американец Рэй Борг. Джонсон является первым и единственным чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, он выиграл данный титул в 2012 году, после чего 10 раз успешно защитил его.

"На турнир UFC 216 должный прийти по меньшей мере 1500 тысячи человек из числа сотрудников служб экстренного реагирования: полицейские, пожарные, скорая помощь и медицинский персонал. Все люди, которые спасали человеческие жизни. Также вероятно, что на бои придут шесть или семь человек, которые стали жертвами стрельбы. Этот турнир будет отличаться от всего, что мы делали раньше", - заявил Уайт.

В Лас-Вегасе базируется главный офис UFC, большинство крупнейших событий и турниров под эгидой организации проходят именно в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena. Ранее Уайт объявил, что UFC пожертвует $1 млн в пользу семей жертв, пострадавших в результате стрельбы.

Поздно вечером в воскресенье по посетителям музыкального фестиваля, который проводился у гостинично- развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля 64-летний Стивен Пэддок. В результате погибли 58 человек, пострадали 489. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. Федеральное бюро расследований считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.