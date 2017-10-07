Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии

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ТАСС, 7 октября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Японии.
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 27,319 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третий результат показал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, занимающий второе место после Хэмилтона в общем зачете чемпионата. Феттель будет стартовать вторым в гонке, так как Боттас потеряет пять позиций на стартовой решетке из-за штрафа за замену коробки передач.
В Японии не выступает россиянин Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить россиянина от двух гонок (Гран-при Малайзии и Гран-при Японии) и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл". Россиянин должен вернуться за руль болида на Гран-при США (20-22 октября). Гасли в квалификации показал 17-й результат, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший - 15-й.
Для Хэмилтона эта победа в квалификации стала 71-й в карьере и десятой в сезоне. Британец впервые выиграл квалификацию на трассе в Судзуке. Гонка Гран-при Японии пройдет в воскресенье.