Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Веснина и Макарова не смогли выйти в финал турнира WTA в Китае в парном разряде

Спорт
7 октября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Россиянки, "посеянные" на турнире под вторым номером, уступили венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 октября. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой в парном разряде в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Россиянки, "посеянные" на турнире под вторым номером, уступили чешско-венгерской паре (4) со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 8:10.

В финале Бабош и Главачкова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и Чжаню Южань из Тайваня, "посеянными" под первым номером. В полуфинале они обыграли индийскую теннисистку Саню Мирзу и китаянку Пэн Шуай (3).

Веснина и Макарова побеждали на турнире в Пекине в 2012 году.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Берлине появилось граффити с изображением Путина
2
Биография президента России Владимира Путина
3
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
4
Участок желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" откроют в марте 2018 года
5
Датская полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама