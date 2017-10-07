Веснина и Макарова не смогли выйти в финал турнира WTA в Китае в парном разряде

ТАСС, 7 октября. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой в парном разряде в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Россиянки, "посеянные" на турнире под вторым номером, уступили чешско-венгерской паре (4) со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 8:10.

В финале Бабош и Главачкова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и Чжаню Южань из Тайваня, "посеянными" под первым номером. В полуфинале они обыграли индийскую теннисистку Саню Мирзу и китаянку Пэн Шуай (3).

Веснина и Макарова побеждали на турнире в Пекине в 2012 году.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.