Веснина и Макарова не смогли выйти в финал турнира WTA в Китае в парном разряде

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ТАСС, 7 октября. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой в парном разряде в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Россиянки, "посеянные" на турнире под вторым номером, уступили чешско-венгерской паре (4) со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 8:10.
В финале Бабош и Главачкова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и Чжаню Южань из Тайваня, "посеянными" под первым номером. В полуфинале они обыграли индийскую теннисистку Саню Мирзу и китаянку Пэн Шуай (3).
Веснина и Макарова побеждали на турнире в Пекине в 2012 году.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.