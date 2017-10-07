Теннисистка Халеп впервые в карьере станет первой "ракеткой" мира

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ТАСС, 7 октября. Румынка Симона Халеп обыграла латвийку Елену Остапенко в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Эта победа позволит румынке впервые в карьере возглавить рейтинг WTA в понедельник.
Матч продолжался 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Халеп. В финале соревнований 26-летняя румынка сыграет с победительницей другого полуфинала, в котором встретятся чешка Петра Квитова и француженка Каролин Гарсия. По ходу турнира Халеп обыграла россиянок Марию Шарапову и Дарью Касаткину.
С первого место в рейтинге Халеп сместит испанку Гарбинье Мугурусу, которая стала первой "ракеткой" мира 11 сентября 2017 года после завершения Открытого чемпионата США. Румынка станет пятой теннисисткой, которая возглавит рейтинг в текущем году. Ранее, кроме Мугурусы, на первое место поднимались американка Серена Уильямс, немка Ангелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.
Халеп станет первой румынкой в истории, которая возглавит рейтинг WTA. Обновленная версия рейтинга будет опубликована в понедельник.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.