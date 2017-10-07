Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера ФК "Динамо"

ТАСС, 7 октября. Юрий Калитвинцев отправлен в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", его сменил Дмитрий Хохлов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с Хохловым будет действовать до конца сезона-2017/18. В его тренерский штаб войдут Юрий Никифоров и Евгений Плотников. Хохлов с июня 2017 года тренировал молодежную команду "Динамо".

"У нас состоялась рабочая встреча с Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в чемпионате России необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом", - прокомментировал решение генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками.

Калитвинцев возглавил "Динамо" 6 июня 2016 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с первого места.

Хохлов работал помощником главного тренера "Динамо" с 2012 по 2013 год, главным тренером молодежного состава команды (2013-2015, 2017), краснодарской "Кубани" (2015), "Динамо-2" (2017). С молодежной командой "Динамо" дважды выигрывал золотые медали первенства России. С 6 по 17 августа 2012 года Хохлов работал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".