Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрю

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МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос участия россиянки Марии Шараповой в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy должен решиться в конце ноября - начале декабря. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира Александр Медведев.
"Мы находимся на связи с Марией, не раз ей заявляли, что хотим ее видеть среди участников турнира, - сказал Медведев. - Вероятность, что она сыграет в Санкт-Петербурге уже на ближайшем турнире есть. Будет зависеть от состояния Марии, и ее планов, но решиться все должно в конце ноября - начале декабря".
Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.