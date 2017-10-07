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Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрю

Спорт
7 октября, 13:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Турнир стартует 29 января

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос участия россиянки Марии Шараповой в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy должен решиться в конце ноября - начале декабря. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира Александр Медведев.

"Мы находимся на связи с Марией, не раз ей заявляли, что хотим ее видеть среди участников турнира, - сказал Медведев. - Вероятность, что она сыграет в Санкт-Петербурге уже на ближайшем турнире есть. Будет зависеть от состояния Марии, и ее планов, но решиться все должно в конце ноября - начале декабря".

Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.

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