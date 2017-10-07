Иско: верность Пике сборной Испании никогда не ставилась под сомнение

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Верность футболиста "Барселоны" Жерара Пике национальной сборной Испании никто не ставит под сомнение. Об этом заявил полузащитник мадридского "Реала" Иско, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

В пятницу болельщики сборной Испании освистывали Пике в течение матча группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Албании (3:0). Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании.

"Стыдно, что Испания переживает такой момент, тяжело смешивать политику с футболом, - сказал Иско. - Пике важен для нас, он в сборной уже 15 лет. Его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение. Люди могут свистеть и говорить, что угодно. Он нормально на все это реагирует".