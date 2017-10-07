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Газзаев: итальянские депутаты поддержали идею футбольного матча с коллегами из Госдумы

Спорт
7 октября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Парламентарий считает, что футбольный матч между командами Госдумы и Палатой депутатов Италии станет продолжением уже устоявшейся традиции между двумя странами

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Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты итальянского парламента поддержали идею проведения футбольного матча с коллегами из Госдумы. Об этом ТАСС сообщил в субботу зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев по итогам XV заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии в Риме.

"Встречи в итальянском парламенте прошли в дружественной атмосфере. Мы обсудили вопросы углубления сотрудничества в самых разных сферах - в экономической, научной-технической, образовательной, культурной, туристической, спортивной, договорились о развитии связей молодежи и студентов наших стран, итальянская молодежь с нетерпением ждет визита в российский Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов", - рассказал Газзаев.

По его словам, депутаты итальянского парламента "с воодушевлением откликнулись на предложение сыграть футбольный матч с командой Госдумы". "У нас хорошая команда депутатов, мы пригласили итальянских коллег провести футбольный матч, что пойдет только на благо укрепления двустороннего взаимодействия наших парламентов", - отметил зампред думского комитета. Он сообщил, что в скором времени в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Италии будет направлено соответствующее официальное приглашение.

Газзаев считает, что футбольный матч между командами Госдумы и Палатой депутатов Италии станет продолжением уже устоявшейся традиции между двумя странами. "Уже не раз проводились товарищеские матчи между командами ветеранов футбольных сборных РФ и Италии. А сегодня, в день рождения нашего президента Владимира Путина в Грозном на "Ахмат- Арене" состоится товарищеский матч звезд российского и итальянского футбола", - обратил внимание политик, выступающий на этом матче тренером команды РФ, а ее капитаном - глава Чечни Рамзан Кадыров.

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