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Барцальи: футболисты сборной Италии показали плохую игру в матче с македонцами

Спорт
7 октября, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча прошла 6 октября в Турине и завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 7 октября. Сборная Италии по футболу показала плохую игру в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Македонии. Такое мнение высказал защитник итальянской команды Андреа Барцальи, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский телеканал Rai Sport.

Встреча прошла 6 октября в Турине и завершилась со счетом 1:1.

"Мы не очень хорошо контролировали игру во втором тайме и устали. По сути, футболисты показали плохую игру. Но мы - Италия, и нам нужно попасть на чемпионат мира", - сказал Барцальи.

За тур до окончания отборочного турнира сборная Италии занимает второе место в турнирной таблице группы G с 20 очами в активе и сыграет в стыковых матчах. Напрямую в финальную часть из этой группы вышли испанцы.

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