Даниил Квят вернется в "Торо Россо" на Гран-при США

ТАСС, 7 октября. Российский пилот Даниил Квят вернется в команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" на Гран-при США. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причиной для возвращения россиянина послужил переход пилота команды испанца Карлоса Сайнса-младшего в "Рено" после текущего этапа на замену британцу Джолиону Палмеру, который объявил в субботу об уходе из "Рено". Предполагалось, что Сайнс перейдет во французскую команду после завершения текущего сезона, однако из-за решения Палмера перестановки в составах "Торо Россо" и "Рено" состоялись раньше.

Изначально Квят наряду с Сайнсом являлся боевым пилотом команды, однако в сентябре "Торо Россо" решила отстранить россиянина от двух гонок (Гран-при Малайзии и Гран-при Японии) и попробовать в деле француза Пьера Гасли. Позднее планы руководства "Торо Россо" изменились, в частности сообщалось, что Гасли должен был остаться в команде до конца сезона, а будущее Квята в "Торо Россо" было "туманным".

Прошлый сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую команду, в которой начинал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году, а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в "Формуле-1" является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Гран-при США пройдет 20-22 октября в Остине (штат Техас).