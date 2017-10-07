Кобелев: Хохлов сможет решить задачи "Динамо" на текущий сезон чемпионата России

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новому главному тренеру футбольного клуба "Динамо" Дмитрию Хохлову по силам решить задачи, поставленные команде на сезон. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев.
В субботу "Динамо" объявило, что Хохлов заменит на посту главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Контракт с Хохловым подписан до конца сезона-2017/18 чемпионата России с возможностью пролонгации в случае выполнения задачи сохранения места в премьер-лиге.
"Очень рад, что Хохлову дали этот шанс. Думаю, ему по силам вернуть команду на нужный уровень", - сказал Кобелев, отказавшийся комментировать работу Калитвинцева.
Хохлов работал помощником главного тренера "Динамо" с 2012 по 2013 год, главным тренером молодежного состава команды (2013-2015, 2017), краснодарской "Кубани" (2015), "Динамо-2" (2017). С молодежной командой "Динамо" дважды выигрывал золотые медали первенства России.
С 6 по 17 августа 2012 года Хохлов работал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".