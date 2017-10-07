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Российская дзюдоистка Валкова завоевала бронзу Гран-при Ташкента в весе до 63 кг

Спорт
7 октября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

В полуфинальной схватке россиянка уступила представительнице Австрии Катрин Унтервурзахер

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ТАСС, 7 октября. Россиянка Екатерина Валкова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в Ташкенте.

В полуфинальной схватке россиянка уступила представительнице Австрии Катрин Унтервурзахер, которая позднее стала победительницей соревнований. В поединке за бронзу она победила словенку Андрею Лешки.

Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете турнира, имея в своем активе одну серебряную и две бронзовые медали. На первом месте идет команда Монголии (1-1-1), на втором - Израиля (1-1-0), на третьем - Польши (1-1-0).

Турнир завершится 8 октября.

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