Российская дзюдоистка Валкова завоевала бронзу Гран-при Ташкента в весе до 63 кг

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ТАСС, 7 октября. Россиянка Екатерина Валкова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в Ташкенте.
В полуфинальной схватке россиянка уступила представительнице Австрии Катрин Унтервурзахер, которая позднее стала победительницей соревнований. В поединке за бронзу она победила словенку Андрею Лешки.
Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете турнира, имея в своем активе одну серебряную и две бронзовые медали. На первом месте идет команда Монголии (1-1-1), на втором - Израиля (1-1-0), на третьем - Польши (1-1-0).
Турнир завершится 8 октября.