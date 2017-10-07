Авербух не обсуждал с фигуристкой Медведевой замену произвольной программы

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Хореограф Илья Авербух не обсуждал с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой замену произвольной программы на олимпийский сезон. Об этом он рассказал ТАСС.

Медведева в субботу одержала победу в составе сборной Европы на турнире Japan Open, который завершился в японской Сайтаме. Россиянка выступила с новой произвольной программой "Анна Каренина", опередив всех своих конкуренток. Сезон 17-летняя спортсменка начинала с программой, постановщиком который является Авербух.

"Это не произвольная программа, это показательный танец, который она катала полгода назад, - сказал Авербух. - Есть мнение, что это ее новая программа? Не знаю, я с ней и тренером по этому поводу не разговаривал. Но этот показательный номер она ставила не со мной, это другая история. Я ей поставил короткую и произвольную программы".

"Тренеру виднее, почему они приняли такое решение. Может ли она вернуться к прежней программе? Она от нее еще никуда не уходила. Но я думаю, что на этом вообще не стоит заострять внимание, главное - это ее победа на турнире, который, я хочу обратить внимание, является коммерческим и проводится по своим правилам", - добавил он.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, в свою очередь, заявил, что новую произвольную программу нельзя считать трансформированной версией ее показательного номера.

"Никакой трансформации не было. Он сменила произвольную программу и сейчас действительно катается под "Анну Каренину". И с ней она будет дальше выступать на соревнованиях", - сказал Коган.