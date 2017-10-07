ФК "Миллуолл" объявил об угрозе терроризма из-за сотрудника, принявшего ислам

ТАСС, 7 октября. Футбольный клуб "Миллуолл", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, обратился в полицию с заявлением о террористической угрозе из-за сотрудника клуба, принявшего ислам. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Руководству клуба стало известно, что принявший ислам сотрудник вел на мобильный телефон фото- и видеосъемку домашнего стадиона "Миллуолла" и отправлял материалы своему другу в Пакистан. На его странице в Facebook есть скриншоты его переписки с другом.

В последних двух играх национального чемпионата "Миллуолл" усилил охрану на стадионе. Отмечается, что сотруники полиции провели проверку арены, а сотрудник был уволен из клуба и в данный момент находится под наблюдением психологов.

После 11 туров "Миллуолл" занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками в активе.