ФК "Миллуолл" объявил об угрозе терроризма из-за сотрудника, принявшего ислам

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ТАСС, 7 октября. Футбольный клуб "Миллуолл", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, обратился в полицию с заявлением о террористической угрозе из-за сотрудника клуба, принявшего ислам. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Руководству клуба стало известно, что принявший ислам сотрудник вел на мобильный телефон фото- и видеосъемку домашнего стадиона "Миллуолла" и отправлял материалы своему другу в Пакистан. На его странице в Facebook есть скриншоты его переписки с другом.
В последних двух играх национального чемпионата "Миллуолл" усилил охрану на стадионе. Отмечается, что сотруники полиции провели проверку арены, а сотрудник был уволен из клуба и в данный момент находится под наблюдением психологов.
После 11 туров "Миллуолл" занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками в активе.