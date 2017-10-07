IAAF не рассматривает вариант частичного восстановления ВФЛА в ноябре

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МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не рассматривает вариант частичного восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
В пятницу исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин сообщил ТАСС, что в ноябре российские спортсмены смогут вернуть себе право выступать под флагом страны, если IAAF согласится на частичное восстановление членства ВФЛА. Российские легкоатлеты сейчас могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
"Подобных предложений не поступало, ни от ВФЛА, ни от IAAF. Мы продолжаем совместную работу над выполнением критериев восстановления для возвращения членства России", - говорится в сообщении международной федерации.
Перед стартом чемпионата мира, который прошел в августе в Лондоне, конгресс IAAF поддержал решение совета продлить отстранение ВФЛА. Российской стороне было выдвинуто еще несколько условий, в числе которых восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом, поводом для этого стали заявления Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.
Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. В следующий раз стороны встретятся 30 октября в Осло.