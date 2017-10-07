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Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в Финляндии

Спорт
7 октября, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Первое место заняли китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян

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Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ТАСС, 7 октября. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на международном турнире по фигурному катанию "Финляндия трофи" в Эспоо.

В произвольной программе Столбова и Климов заняли четвертое место, набрав 114,66 балла. По итогам двух программ россияне набрали 184,78 балла. Первое место заняли китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (198,03), третье - итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе (193,50).

Другая российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли пятое место в произвольной программе, набрав 112,75 балла. По итогам двух программ россияне набрали 176,88 балла и сохранили пятую позицию.

Для Столбовой и Климова соревнования в Эспоо стали первым официальным турниром в сезоне. Далее фигуристы выступят на первом этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 20 по 22 октября. Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами 2014 года в Сочи в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при-2015.

"Финляндия трофи" завершится в воскресенье.

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