Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в Финляндии

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ТАСС, 7 октября. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на международном турнире по фигурному катанию "Финляндия трофи" в Эспоо.
В произвольной программе Столбова и Климов заняли четвертое место, набрав 114,66 балла. По итогам двух программ россияне набрали 184,78 балла. Первое место заняли китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (198,03), третье - итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе (193,50).
Другая российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли пятое место в произвольной программе, набрав 112,75 балла. По итогам двух программ россияне набрали 176,88 балла и сохранили пятую позицию.
Для Столбовой и Климова соревнования в Эспоо стали первым официальным турниром в сезоне. Далее фигуристы выступят на первом этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 20 по 22 октября. Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами 2014 года в Сочи в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при-2015.
"Финляндия трофи" завершится в воскресенье.