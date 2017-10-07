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Гандболистки "Ростов-Дона" победили "Брест" в матче Лиги чемпионов

Спорт
7 октября, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 26:24 в пользу российской команды

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл дома французский "Брест" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 26:24 в пользу российской команды.

В следующем матче "Ростов-Дон" 15 октября сыграет с датским "Мидтьюлландом".

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