Фернандес и Рауш дебютировали за сборную России по футболу

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защитник Марио Фернандес и Константин Рауш дебютировали в составе сборной России по футболу в официальных матчах.
Оба вышли на замену во втором тайме товарищеской встречи с командой Южной Кореи, которая проходит на московской "ВЭБ-Арене".
Фернандес, родившийся в Бразилии, получил паспорт РФ в 2016 году, Рауш, живущий с 5 лет в Германии и выступающий за "Кельн", - в 2015 году.