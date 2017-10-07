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Фернандес и Рауш дебютировали за сборную России по футболу

Спорт
7 октября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Игроки вышли на замену во втором тайме товарищеской встречи с командой Южной Кореи

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защитник Марио Фернандес и Константин Рауш дебютировали в составе сборной России по футболу в официальных матчах.

Оба вышли на замену во втором тайме товарищеской встречи с командой Южной Кореи, которая проходит на московской "ВЭБ-Арене".

Фернандес, родившийся в Бразилии, получил паспорт РФ в 2016 году, Рауш, живущий с 5 лет в Германии и выступающий за "Кельн", - в 2015 году.

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