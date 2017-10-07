Надаль сыграет с Кирьосом в финале теннисного турнира в Пекине

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом в финале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), проходящего в Пекине.

В полуфинале Надаль, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл болгарина Григора Димитрова (3) со счетом 6:3, 4:6, 6:1. Кирьос (8) победил представителя Германии Александра Зверева (2) - 6:3, 7:5.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет около $3 млн. Соревнования завершатся 8 октября.