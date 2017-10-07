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Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче

Спорт
7 октября, 18:53 дата обновления: 7 октября, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:2 в товарищеском футбольном матче, прошедшем в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

В составе сборной России забитыми мячами отметились Федор Смолов (44-я минута) и Алексей Миранчук (83), еще два мяча в свои ворота отправил защитник гостей Ким Чжу Йон (55, 57). Голы в ворота хозяев забили Квон Гюн Вон (87) и Чжи Дон Вон (90). Ранее сборная Южной Кореи завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В последний раз сборная России забивала четыре гола в одном матче 8 сентября 2015 года, когда переиграла в отборе чемпионата Европы 2016 года команду Лихтенштейна (7:0).

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Игорь Акинфеев вышел на четвертое место по количеству матчей за сборную России (102), опередив своего одноклубника по ЦСКА Василия Березуцкого (101). Юрий Жирков сравнялся по этому показателю с идущим 10-м Владимиром Бессоновым (по 79). Лидируют Сергей Игнашевич (120), Виктор Онопко (113) и Олег Блохин (112). 

В составе сборной в официальных матчах дебютировали пять игроков: два полузащитника - 21-летний Антон Миранчук из "Локомотива" и 24-летний Далер Кузяев из "Зенита", 26-летний нападающий "Тосно" Антон Заболотный, а также два защитника - 27-летние Марио Фернандес из ЦСКА и Константин Рауш из немецкого "Кельна". Десятый матч за команду провел 29-летний центральный защитник ЦСКА Виктор Васин.

Вышедший в стартовом составе полузащитник Александр Самедов - единственный, кто принял участие во всех трех матчах россиян с южнокорейцами. В ноябре 2013 года сборные провели товарищеский матч в ОАЭ (россияне выиграли 2:1), а в 2014 году сыграли в первом туре группового этапа чемпионата мира в Бразилии (1:1).

Следующий матч российская команда проведет 10 октября против сборной Ирана. Встреча пройдет в Казани на стадионе "Казань-Арена".

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