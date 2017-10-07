Сафонов: причиной кончины спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб

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МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Причиной кончины спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Константина Сарсании стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил футбольный агент Алексей Сафонов.
Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни.
"Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо", - сказал Сафонов.
"В футболе люди бывают разные, Константин всегда был исключительно положительным и вежливым человеком", - добавил он.
Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.
В 2009 году Сарсания стал спортивным директором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 годах, когда там работал и Сарсания.