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Глава РФПЛ Прядкин шокирован смертью спортдиректора "Зенита" Сарсании

Спорт
7 октября, 20:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов рассказал ТАСС, что функционер скончался из-за проблем с сердцем

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании шокировала президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина. Об этом он рассказал ТАСС.

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Спортивный директор "Зенита" Сарсания скончался в возрасте 49 лет

О смерти 49-летнего Сарсании в субботу сообщил "Зенит". Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал ТАСС, что Сарсания скончался из-за проблем с сердцем.

"Это для нас просто шок, я не могу описать чувства словами. Я его очень давно знал, практически с 17 лет, он у меня начинал работать со штатной спортивной команды. Его сестра работает у меня, она давно в футболе, я с ней разговаривал, сейчас поеду узнавать подробности. Приношу самые искренние сердечные соболезнования семье, мы все шокированы", - сказал Прядкин.

Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавил литовский "Атлантас".

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