Мутко: спортдиректор "Зенита" Сарсания был добрым и порядочным человеком

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Константин Сарсания, ушедший из жизни в субботу, был умным, добрым и порядочным человеком. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни, причиной его смерти стал тромб.

"Это глубокий шок для меня. Очень неожиданно пришла эта печальная новость. Я всегда знал Константина Сергеевича как умного, доброго, порядочного, глубоко профессионального человека. Хотел бы выразить соболезнования его родным и близким, футбольному клубу и вообще нашему футболу в целом", - сказал Мутко.

Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.