Мутко: спортдиректор "Зенита" Сарсания был добрым и порядочным человеком

Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжкеСпорт 7 октября, 21:16
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеемПолитика 7 октября, 21:14
Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду ЛюксембургаСпорт 7 октября, 20:55
Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018Спорт 7 октября, 20:54
Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованыСпорт 7 октября, 20:52
КХЛ: арбитры верно оценили ситуацию с не засчитанным голом в ворота ЦСКАСпорт 7 октября, 20:50
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"Политика 7 октября, 20:48
Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российскаяСпорт 7 октября, 20:43
Никитин: игра со "Спартаком" стала хорошей тренировкой для хоккеистов ЦСКАСпорт 7 октября, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Константин Сарсания, ушедший из жизни в субботу, был умным, добрым и порядочным человеком. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни, причиной его смерти стал тромб.
"Это глубокий шок для меня. Очень неожиданно пришла эта печальная новость. Я всегда знал Константина Сергеевича как умного, доброго, порядочного, глубоко профессионального человека. Хотел бы выразить соболезнования его родным и близким, футбольному клубу и вообще нашему футболу в целом", - сказал Мутко.
Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.
В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.