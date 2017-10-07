Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузяев: футболисты сборной России расслабились в конце матча с южнокорейцами

Спорт
7 октября, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2, ведя по ходу игры 4:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки сборной России Далер Кузяев (слева) и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин

Игроки сборной России Далер Кузяев (слева) и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу расслабились в концовке встречи с командой Южной Кореи, из-за чего пропустили дважды. Об этом сказал журналистам полузащитник россиян Далее Кузяев.

Смотрите также

Футболист Рауш остался доволен дебютом за сборную России по футболу

Кокорин: концовка матча с южнокорейцами испортила общее впечатление от игры сборной России

Черчесов: футболистам сборной России Смолову и Кокорину еще надо сыгрываться

Мутко удовлетворен игрой сборной России по футболу в матче с южнокорейцами

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2, ведя по ходу игры 4:0.

"Хороший соперник, не зря они уже отобрались на чемпионат мира. Выносливые ребята, было непросто, они играли в пас, в одно касание, но мы справились. Так что очень рад победе, - поделился впечатлениями Кузяев. "Концовка матча, может, чуть-чуть разочаровала, немного расслабились при 4:0, играть нужно до конца", - также сказал он.

На замечание, что в сборной он действует более оборонительно, чем в своем клубе "Зенит", Кузяев ответил: "В принципе привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит, там и буду действовать".

Во вторник, 10 октября, сборная проведет контрольную игру с командой Ирана на "Казань-Арене".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
Сафонов: причиной смерти спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб
4
СМИ: Тиллерсон "страшно ненавидит" постпреда США при ООН
5
Биография президента России Владимира Путина
6
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"
7
Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама