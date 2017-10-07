Кузяев: футболисты сборной России расслабились в конце матча с южнокорейцами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу расслабились в концовке встречи с командой Южной Кореи, из-за чего пропустили дважды. Об этом сказал журналистам полузащитник россиян Далее Кузяев.

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2, ведя по ходу игры 4:0.

"Хороший соперник, не зря они уже отобрались на чемпионат мира. Выносливые ребята, было непросто, они играли в пас, в одно касание, но мы справились. Так что очень рад победе, - поделился впечатлениями Кузяев. "Концовка матча, может, чуть-чуть разочаровала, немного расслабились при 4:0, играть нужно до конца", - также сказал он.

На замечание, что в сборной он действует более оборонительно, чем в своем клубе "Зенит", Кузяев ответил: "В принципе привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит, там и буду действовать".

Во вторник, 10 октября, сборная проведет контрольную игру с командой Ирана на "Казань-Арене".