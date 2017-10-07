Юран: игрок "Зоркого" Алдонин побывал в нокауте в игре ПФЛ с "Торпедо"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Полузащитник красногорского футбольного клуба "Зоркий" Евгений Алдонин побывал в нокауте во втором тайме домашнего матча 12-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" с московским "Торпедо". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер хозяев Сергей Юран.

В субботу "Зоркий" победил "Торпедо" со счетом 2:1. Во втором тайме защитник хозяев Артем Юран, сильно выбивая мяч, попал в партнера по команде Алдонина. Игроку была оказала медицинская помощь, после чего он сумел продолжить матч.

"Алдонин получил нокаут, когда Артем Юран выбивал мяч. Даже мне было больно, когда я на бровке стоял. Это пример, который надо показывать игрокам и клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Алдонин встал, вернулся и доиграл матч", - сказал главный тренер "Зоркого".

Юран отметил, что он не видит игроков, которые могли бы возобновить карьеру по примеру 37-летнего Алдонина. "Он ответственный, не пропускает ни одной тренировки, нет футболиста такого уровня, который так будет относиться к делу. Не стану приглашать кого-то просто потому, что он раньше играл на хорошем уровне, я боюсь увидеть плохое отношение к делу, и это может привести к конфликту, одолжение делать не надо. Таких игроков считанное количество, есть еще Роман Павлюченко", - сообщил Юран.

По словам главного тренера "Зоркого", задача по выходу команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) точно будет стоять в сезоне-2018/19. "Задача по выходу в ФНЛ будет стоять в следующем сезоне. Все-таки тяжело собрать команду за три недели до старта чемпионата, а сейчас я выжимаю максимум. Разговор недавно был с руководством, если к зимней паузе уйдем с небольшим отставанием от первого места, то задача может быть пересмотрена", - сказал он.

Сложно играть на таком поле

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов посетовал на плохое качество газона стадиона "Зоркий". "Неоднозначный матч, сложно играть на таком поле; пропустили на 9-й минуте такой необязательный гол, приехали за победой, но сложно ребятам было 15-20 минут привыкать к газону. Потом положили мяч, пытались комбинировать, но "Зоркий" не давал этого сделать. Много сил потратили, чтобы сравнять счет, потом раскрылись, так как нужно было выигрывать, и в течение пяти минут произошел сумбур и пропустили второй гол", - отметил тренер.

Колыванов добавил, что команда пытается решать задачу по выходу в ФНЛ. "Пока шанс есть, будем бороться, хотя вся лидирующая пятерка сложная. Но у нас молодые футболисты, которые должны расти и развиваться. Стараемся построить комбинационный футбол, и отрезками это получается", - сообщил он.

В турнирной таблице "Зоркий" и "Торпедо" имеют по 21 очку и занимают третье и четвертое места соответственно, отставая от лидирующего московского "Арарата" на 11 баллов.