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Клубы РФПЛ выразили соболезнования в связи с кончиной спортдиректора "Зенита" Сарсании

Спорт
7 октября, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Функционер скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выразили соболезнования в связи с кончиной спортивного директора санкт-петербургского "Зенита" Константина Сарсании.

Функционер скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

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Спортивный директор "Зенита" Сарсания скончался на 50-м году жизни

"Локомотив" отметил, что Сарсанию называли лучшим в своем деле: "Как человек разносторонний, он познавал футбол и реализовывал себя в разных качествах - игрока, агента, тренера, функционера. Его часто называли лучшим в своем деле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Сергеевича, футбольному клубу "Зенит", - говорится в сообщении на сайте железнодорожников. Пресс- служба казанского "Рубина" в связи с кончиной Сарсании написала, что российский футбол "понес тяжелую утрату".

Соболезнования также выразил "Ростов". "Президент, руководство, тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Ростов" выражают соболезнования родным и близким Константина Сергеевича. В течение всей жизни Константин Сергеевич был большим профессионалом своего дела и внес большой вклад в развитие российского футбола", - говорится в сообщении на сайте ростовчан.

В 2009-2010 годах Сарсания работал спортивным директором московского "Динамо", которое также выразило соболезнования. "Сарсания был из той группы динамовской школы (1968 г. р.), что дала затем футбольному миру сразу четырех будущих известных футболистов и тренеров - еще и Андрея Кобелева, Андрея Чернышова и Равиля Сабитова. В "Динамо" Сарсания вернулся в 2009 году в должности спортивного директора, на его счету трансферы Кевина Кураньи, Андрея Воронина, Александра Самедова, возвращение Игоря Семшова и т. д. Наш клуб Константин Сергеевич покинул в декабре 2010 года, он запомнится нам позитивным человеком с отличным чувством юмора, настоящим профессионалом своего дела", - отметила пресс-служба москвичей.

Сарсания в первый раз пришел в "Зенит" в 2006 году, сначала он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В мае 2017-го Сарсании вернулся в "Зенит", заняв должность спортивного директора.

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