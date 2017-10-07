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Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованы

Спорт
7 октября, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Турнир "Чемпионат и первенство Федерации ММА России" проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах

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Олег Тактаров

Олег Тактаров

© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Проведение соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в Московской области было согласовано Федерацией ММА России и является законным. Об этом ТАСС заявил президент организации, бывший боец Олег Тактаров.

Турнир "Чемпионат и первенство Федерации ММА России" проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах. Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал проведение соревнований и назвал их несанкционированными. Также Емельяненко сообщил об обращении в прокуратуру по факту проведения турнира.

"Не знаю, чем занимается Емельяненко, но это обычные кляузы, - сказал Тактаров. - Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся уже достаточно давно. Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы".

Тактаров возглавляет Федерацию ММА России, которая не владеет аккредитацией министерства спорта на проведение соответствующих соревнований.

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