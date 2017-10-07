Россияне завоевали семь золотых медалей на ЧМ по смешанным единоборствам

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России по смешанным единоборствам (ММА) завоевала семь золотых медалей на чемпионате мира, который прошел в Астане.
Чемпионами в составе национальной команды стали: Гаджимурад Заваев (весовая категория до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Магомед Шахрудинов (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).
Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 30 стран мира.