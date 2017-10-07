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Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке

Спорт
7 октября, 21:16 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 7, октября. /ТАСС

Российская спортсменка стала двукратной чемпионкой мира в данной дисциплине

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Российская гимнастка Мария Пасека выполняет опорный прыжок

Российская гимнастка Мария Пасека выполняет опорный прыжок

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Мария Пасека заняла первое место в опорном прыжке на чемпионате мира, проходящем в канадском Монреале. Судьи оценили ее выступление в 14,850 балла.

Второе место заняла американка Джейд Кэри (14,766), бронза досталась Джулии Штейнгрубер из Швейцарии (14,466). Пятое место заняла 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина (14,366).

22-летняя Пасека - чемпионка мира 2015 года в опорном прыжке, трехкратный призер Олимпийских игр. На чемпионате Европы - 2017 в Румынии она заняла в опорном прыжке четвертое место.
Медаль Пасеки стала для сборной России второй на турнире. Ранее Елена Еремина завоевала бронзу в личном многоборье.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале завершится 8 октября

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