Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Мария Пасека заняла первое место в опорном прыжке на чемпионате мира, проходящем в канадском Монреале. Судьи оценили ее выступление в 14,850 балла.
Второе место заняла американка Джейд Кэри (14,766), бронза досталась Джулии Штейнгрубер из Швейцарии (14,466). Пятое место заняла 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина (14,366).
22-летняя Пасека - чемпионка мира 2015 года в опорном прыжке, трехкратный призер Олимпийских игр. На чемпионате Европы - 2017 в Румынии она заняла в опорном прыжке четвертое место.
Медаль Пасеки стала для сборной России второй на турнире. Ранее Елена Еремина завоевала бронзу в личном многоборье.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале завершится 8 октября