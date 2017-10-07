Гол и передача Кадырова помогли команде "Лидер65" разгромить итальянских ветеранов

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Команда "Лидер65" обыграла звезд итальянского футбола со счетом 6:3 в товарищеском матче в Грозном. Встреча прошла на стадионе "Ахмат Арена".

Капитаном российской команды был глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счет гол и голевую передачу. Также в составе команды "Лидер65" на поле вышли Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. На поле вышел и действующий футболист и капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.

Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты. Встречу обслуживал российский арбитр Юрий Баскаков.

Голы в составе российской команды также на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.