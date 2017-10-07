Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол и передача Кадырова помогли команде "Лидер65" разгромить итальянских ветеранов

Спорт
7 октября, 21:42 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, октября. /ТАСС

Команда "Лидер65" обыграла звезд итальянского футбола со счетом 6:3 в товарищеском матче в Грозном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© ИТАР-ТАСС/Сергей Узаков, архив

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Команда "Лидер65" обыграла звезд итальянского футбола со счетом 6:3 в товарищеском матче в Грозном. Встреча прошла на стадионе "Ахмат Арена".

Смотрите также
Роналдиньо

Роналдиньо сыграет за команду Кадырова в матче с ветеранами итальянского футбола

Капитаном российской команды был глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счет гол и голевую передачу. Также в составе команды "Лидер65" на поле вышли Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. На поле вышел и действующий футболист и капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.

Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты. Встречу обслуживал российский арбитр Юрий Баскаков.

Голы в составе российской команды также на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
Сафонов: причиной смерти спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб
4
Полиция задержала 38 человек в центре Петербурга за нарушение правил движения
5
Биография президента России Владимира Путина
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама