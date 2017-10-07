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Гимнастка Пасека не ожидала, что сможет победить на ЧМ в Монреале в опорном прыжке

Спорт
7 октября, 22:01 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 7, октября. /ТАСС

Россиянке удалось отстоять титул чемпионки мира на этом снаряде, завоеванный два года назад в Глазго

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Мария Пасека, ставшая чемпионкой мира 2017 года в опорном прыжке, не ожидала, что сможет опередить всех соперниц и завоевать золото. Об этом Пасека сообщила журналистам.

Россиянке удалось отстоять титул чемпионки мира в опорном прыжке, завоеванный два года назад в Глазго.

"Мне сложно говорить сейчас, как медаль мне досталась трудней. Они обе мне достались ценой упорных тренировок. Но я не ожидала, что стану здесь первой", - заметила спортсменка.

"Первый прыжок я могла бы прыгнуть лучше, но слишком много адреналина во мне было, и я чуть перебежала. А когда приземлялась, то почувствовала, что маты слишком близко к лицу. Подумала, что получилось низкое приземление, за которое падает оценка. Но все равно получилось немного грязно, а вот второй прыжок получился уже лучше", - подытожила Пасека.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале завершится 8 октября.

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