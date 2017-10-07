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Российский гимнаст Белявский стал вторым в финале ЧМ в упражнении на коне

Спорт
7 октября, 22:07 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 7, октября. /ТАСС

Белявский набрал 15,100 балла, уступив только британцу Максу Уитлоку

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Российский гимнаст Давид Белявский

Российский гимнаст Давид Белявский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский занял второе место в финале чемпионата мира, проходящего в канадском Монреале, в упражнении на коне. Он набрал 15,100 балла.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался британцу Максу Уитлоку (15,441), третье место занял китаец Жотен Сяо (15,066).

Белявский в четверг в финале личного многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность бороться за медали после падения на заключительном снаряде - перекладине.

Белявский - двукратный призер Олимпиады-2016. На чемпионате Европы - 2017 был первым в упражнении на коне и третьим - на перекладине.

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