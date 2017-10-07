Российский гимнаст Белявский стал вторым в финале ЧМ в упражнении на коне

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский занял второе место в финале чемпионата мира, проходящего в канадском Монреале, в упражнении на коне. Он набрал 15,100 балла.
Титул чемпиона мира на этом снаряде достался британцу Максу Уитлоку (15,441), третье место занял китаец Жотен Сяо (15,066).
Белявский в четверг в финале личного многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность бороться за медали после падения на заключительном снаряде - перекладине.
Белявский - двукратный призер Олимпиады-2016. На чемпионате Европы - 2017 был первым в упражнении на коне и третьим - на перекладине.