Гимнаст Белявский посвятил первую в своей карьере медаль ЧМ новорожденной дочери

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике россиянин Давид Белявский посвятил свою первую награду мировых первенств маленькой дочке, которая родилась месяц назад. Об этом гимнаст сказал журналистам.

Белявский занял второе место в финале чемпионата мира в Монреале в упражнении на коне. Он набрал 15,100 балла. Титул чемпиона мира на этом снаряде достался британцу Максу Уитлоку (15,441), второе место занял китаец Жотэн Сяо (15,066).

"Я посвящаю медаль своей дочери Алисии, которая родилась месяц назад", - сказал Белявский.

"Наконец-то я стал призером чемпионата мира, - продолжил гимнаст. - Но сегодня за золото с имеющейся программой мне было проблематично бороться. Но я буду обязательно прибавлять на этом снаряде, и вся борьба еще впереди".

На вопрос, тяжело ли было выступать после обидного четвертого места в многоборье, Белявский ответил: "Что было вчера, то уже в прошлом. Сегодня новый день и новые соревнования. Хотя завтра мне, конечно, будет выступать немного легче, зная, что медаль уже есть".

Чемпионат мира, который проходит в канадском Монреале, завершится 8 октября.