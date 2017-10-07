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Григорян: "Арарат" сделал главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо"

Спорт
7 октября, 22:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В субботу московский "Арарат" на своем поле со счетом 1:0 обыграл брянское "Динамо"

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Главный тренер "Арарата" Александр Григорян

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" московский "Арарат", победив брянское "Динамо", сделал заявку на выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московской команды Александр Григорян.

В субботу московский "Арарат" на своем поле со счетом 1:0 обыграл брянское "Динамо" в матче 12-го тура первенства ПФЛ зоны "Центр". После 12 туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка, опережая ближайшего преследователя "Рязань" на десять баллов.

"Сегодня ребята проявили мужество и волю к победе, добившись нужного для нас результата. Ранее я уже говорил, что сегодняшний соперник является одним из наших прямых конкурентов на повышение в классе. Мы заработали три важных очка и, думаю, сделали главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо", - сказал тренер.

Следующий матч московский "Арарат" проведет дома 14 октября против волгоградского "Ротора-2".

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