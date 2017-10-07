Полиция задержала женщину, пытавшуюся забраться на ворота Букингемского дворцаПроисшествия 7 октября, 22:43
Григорян: "Арарат" сделал главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо"Спорт 7 октября, 22:40
Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти СарсанииСпорт 7 октября, 22:34
Гимнастка Еремина стала серебряным призером ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 7 октября, 22:34
Широков опроверг информацию о назначении спортивным директором "Динамо"Спорт 7 октября, 22:27
Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную в честь дня рождения ПутинаОбщество 7 октября, 22:22
Российский гимнаст Белявский стал вторым в финале ЧМ в упражнении на конеСпорт 7 октября, 22:07
Юханссон считает, что действовал по правилам в ситуации с незасчитанным голом ХК "Спартак"Спорт 7 октября, 22:05
Гол и передача Кадырова помогли команде "Лидер65" разгромить итальянских ветерановСпорт 7 октября, 21:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" московский "Арарат", победив брянское "Динамо", сделал заявку на выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московской команды Александр Григорян.
В субботу московский "Арарат" на своем поле со счетом 1:0 обыграл брянское "Динамо" в матче 12-го тура первенства ПФЛ зоны "Центр". После 12 туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка, опережая ближайшего преследователя "Рязань" на десять баллов.
"Сегодня ребята проявили мужество и волю к победе, добившись нужного для нас результата. Ранее я уже говорил, что сегодняшний соперник является одним из наших прямых конкурентов на повышение в классе. Мы заработали три важных очка и, думаю, сделали главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо", - сказал тренер.
Следующий матч московский "Арарат" проведет дома 14 октября против волгоградского "Ротора-2".